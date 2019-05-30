В прямом эфире NASA из космоса заметили направленные на Землю «лучи света»





В Интернете появилось видео, которое было снято учеными NASA с борта Международной космической станции. На кадрах можно заметить странные «лучи света», которые направлены прямо на Землю. Уфологи, которые просмотрели данную запись, заметили практически невидимый круглый объект, распространявший яркое свечение в атмосферу Планеты. Именно в этот момент американское ведомство прекратило прямую трансляцию.Известному уфологу Скотту Уорингу стало интересно, сколько еще сотрудники NASA будут скрывать от общественности информацию об НЛО. Он уверен, опубликованное в Сети видео является прямым доказательством существования внеземной жизни. Из-за расположения светила увидеть удалось только небольшую часть космического объекта. Некоторые пользователи предположили, что именно «лучи света» прервали трансляцию с МКС.