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В прямом эфире NASA из космоса заметили направленные на Землю «лучи света»

В прямом эфире NASA, который проходил из космоса, заметили направленные на Землю непонятные «лучи света». Специалисты сразу же прервали трансляцию.
В прямом эфире NASA из космоса заметили направленные на Землю «лучи света»

В Интернете появилось видео, которое было снято учеными NASA с борта Международной космической станции. На кадрах можно заметить странные «лучи света», которые направлены прямо на Землю. Уфологи, которые просмотрели данную запись, заметили практически невидимый круглый объект, распространявший яркое свечение в атмосферу Планеты. Именно в этот момент американское ведомство прекратило прямую трансляцию.


Известному уфологу Скотту Уорингу стало интересно, сколько еще сотрудники NASA будут скрывать от общественности информацию об НЛО. Он уверен, опубликованное в Сети видео является прямым доказательством существования внеземной жизни. Из-за расположения светила увидеть удалось только небольшую часть космического объекта. Некоторые пользователи предположили, что именно «лучи света» прервали трансляцию с МКС.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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