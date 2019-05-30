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Медики предупреждают об увеличении смертности в мире от ХОБЛ

Специалисты университетской клиники Инсбрука признали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) одной из трех главных причин смертности в мире. Данный недуг в 90% случаев является последствием, как активного, так и пассивного курения.
Медики предупреждают об увеличении смертности в мире от ХОБЛ

ХОБЛ сопровождается развивающейся воспалительной реакцией, вызывающей сужение бронхов. Основные симптомы заболевания одышка, кашель, выделение мокрот. На более поздних стадиях недуга возникает эмфизема легких, и пациентам необходимо непрерывное снабжение кислородом. Проблема увеличивает риск сердечной недостаточности в шесть, а инсульта в 10 раз. При обострении ХОБЛ требуется срочная реанимация, но 10% случаев заканчиваются летальным исходом. Вероятность смерти людей, страдающих недугом, остается на уровне 40%.

Данное заболевание легких, несмотря на распространенность и опасность, часто недиагностировано. Медики, изучив запросы интернет-пользователей в Google по поиску информации о недугах, выяснили, чаще всего люди читают о диабете, раке груди, инсульте. В данном списке ХОБЛ занимает восьмую позицию, что показывает, большинство людей не видят опасности болезни, хотя количество смертей от нее постоянно растет. Специалисты советуют во избежание развития ХОБЛ отказаться от сигарет и избегать пассивного курения.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10

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