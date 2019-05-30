Медики предупреждают об увеличении смертности в мире от ХОБЛ





ХОБЛ сопровождается развивающейся воспалительной реакцией, вызывающей сужение бронхов. Основные симптомы заболевания одышка, кашель, выделение мокрот. На более поздних стадиях недуга возникает эмфизема легких, и пациентам необходимо непрерывное снабжение кислородом. Проблема увеличивает риск сердечной недостаточности в шесть, а инсульта в 10 раз. При обострении ХОБЛ требуется срочная реанимация, но 10% случаев заканчиваются летальным исходом. Вероятность смерти людей, страдающих недугом, остается на уровне 40%.Данное заболевание легких, несмотря на распространенность и опасность, часто недиагностировано. Медики, изучив запросы интернет-пользователей в Google по поиску информации о недугах, выяснили, чаще всего люди читают о диабете, раке груди, инсульте. В данном списке ХОБЛ занимает восьмую позицию, что показывает, большинство людей не видят опасности болезни, хотя количество смертей от нее постоянно растет. Специалисты советуют во избежание развития ХОБЛ отказаться от сигарет и избегать пассивного курения.