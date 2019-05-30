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В Башкирии мужчина убил семилетнюю девочку-инвалида из-за планшета

В Башкирии мужчина убил семилетнюю девочку-инвалида из-за планшета. Информацию предоставили местные издания, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

В Башкирии мужчина убил семилетнюю девочку-инвалида из-за планшета

Сообщается, что 28 мая в одном из жилых домов Стерлитамака было обнаружено тело семилетнего ребенка-инвалида. По версии следствия, мужчина играл в планшет, а девочка с инвалидностью 2 группы, которая является дочерью его сожительницы, сильно шумела, чем мешала ему. После подозреваемый отвел девочку в ванную комнату, где несколько раз ударил ее головой о стену.

Ребенок скончался от полученных травм. Мать девочки-инвалида в момент инцидента находилась рядом, теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему она не вмешалась. Сообщается, что по факту убийства против мужчины было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:23

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