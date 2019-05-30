АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые продолжают изучение феномена «шаровая молния»
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Александр Ревва начал работу над третьей частью «Бабушки легкого поведения»

Александр Ревва приступил к работе над третьей частью франшизы «Бабушка легкого поведения». Он рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на площадке, играя женскую роль.
Александр Ревва начал работу над третьей частью «Бабушки легкого поведения»

Продюсерский дебют Александра Реввы «Бабушка легкого поведения» стал первым фильмом отечественного производства, который окупился в прокате за лето. Уже за первую неделю первая часть истории собрала 130 миллионов рублей при бюджете 90 миллионов. Александр Ревва сыграл женскую роль в фильме. Подобный образ он уже примерял, однако, он все равно очень волновался.

Александр Ревва поделился своими впечатлениями от исполнения роли женщины. Он отметил, что сложнее всего ему было носить каблуки, накладки для формирования фигуры бабушки и грим. Артист рассказал, как жарко и неудобно было в этом костюме.
Александр Ревва начал работу над третьей частью «Бабушки легкого поведения»

Также продюсер сообщил, что ведется работа над третьей частью. Она будет иметь название «Прабабушка легкого поведения», а в основу сюжета легла история из реальной жизни. На данный момент появилась идея и пишется сценарий. Выход третьего фильма планируется на 2021 год.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Загрязненный воздух вредит эндокринной
Ученые продолжают изучение феномена
Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в
Владимир Зеленский отреагировал на
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован
Пропавший с телеэкранов Сергей
В Башкирии мужчина убил семилетнюю
Педиатры: Чтение вслух может повлиять
Александр Головин не будет играть в
Сын Яны Рудковской Саша Плющенко
Автомобили Lexus RX и RXL обновили свой
Чехи выразили свое восхищение
В Ярославской области из-за ДТП с лосем
Прохор Шаляпин и Виталина
В Бурятии ветром снесло надувной батут
Американские врачи выходили ребенка
Исследование: Гендерное неравенство
Станислав Садальский вспомнил погибшего
Эксперты назвали необходимый навык для
Максим Матвеев призвал наказывать
Просмотреть все новости