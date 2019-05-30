Александр Ревва начал работу над третьей частью «Бабушки легкого поведения»





Продюсерский дебют Александра Реввы «Бабушка легкого поведения» стал первым фильмом отечественного производства, который окупился в прокате за лето. Уже за первую неделю первая часть истории собрала 130 миллионов рублей при бюджете 90 миллионов. Александр Ревва сыграл женскую роль в фильме. Подобный образ он уже примерял, однако, он все равно очень волновался.Александр Ревва поделился своими впечатлениями от исполнения роли женщины. Он отметил, что сложнее всего ему было носить каблуки, накладки для формирования фигуры бабушки и грим. Артист рассказал, как жарко и неудобно было в этом костюме.Также продюсер сообщил, что ведется работа над третьей частью. Она будет иметь название «Прабабушка легкого поведения», а в основу сюжета легла история из реальной жизни. На данный момент появилась идея и пишется сценарий. Выход третьего фильма планируется на 2021 год.