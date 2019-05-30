Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8





Катастрофа произошла в поле возле села Сестрятин, которое находится в Радивиловском районе Ровенской области. От столкновения с землей летательный аппарат загорелся. Прибывшая на место происшествия пожарная бригада быстро ликвидировала пламя, однако все члены экипажа к тому моменту уже погибли.Украинский гарант поручил взять на личный контроль расследование этой трагедии генералу Хомчаку и принять все необходимые меры на установление причин катастрофы. Главнокомандующий ВСУ принял к выполнению приказ и уже назначил следственную группу, которая занялась установлением причин аварии. Известно, что борт проводил плановый полет, однако информации о причинах авиакатастрофы пока нет.Также Зеленский выразил слова соболезнования близким и родственникам погибших военнослужащих.