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Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

В Украине потерпел крушение во время планового полета военный вертолет Ми-8, на борту которого перебывали 4 человека, в результате чего весь экипаж погиб. Президент Украины Владимир Зеленский сразу отреагировал на происшествие, поручив расследование главнокомандующему Хомчаку.
Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Катастрофа произошла в поле возле села Сестрятин, которое находится в Радивиловском районе Ровенской области. От столкновения с землей летательный аппарат загорелся. Прибывшая на место происшествия пожарная бригада быстро ликвидировала пламя, однако все члены экипажа к тому моменту уже погибли.

Украинский гарант поручил взять на личный контроль расследование этой трагедии генералу Хомчаку и принять все необходимые меры на установление причин катастрофы. Главнокомандующий ВСУ принял к выполнению приказ и уже назначил следственную группу, которая занялась установлением причин аварии. Известно, что борт проводил плановый полет, однако информации о причинах авиакатастрофы пока нет.

Также Зеленский выразил слова соболезнования близким и родственникам погибших военнослужащих.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:45

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