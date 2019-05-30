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Шпагат Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России

На странице в соцсети Instagram Анастасия Волочкова похвасталась подписчикам, что ее знаменитый шпагат внесли в Книгу рекордов России. Поклонники высоко оценили публикацию балерины.

Шпагат Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России

Анастасия Волочкова практически ежедневно делает посты в социальных сетях. Знаменитость любит рассказывать пользователям Сети все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад балерина решила похвастаться подписчикам в Instagram своим новым рекордом. Она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в шпагате. В комментарии балерина написала, она всегда говорила о том, что ее растяжка достойна Книги рекордов Российской Федерации. Сейчас мечта исполнилась, ее шпагат длинной 2,25 см зафиксирован и внесен в Книгу.

Шпагат Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России

Анастасия Волочкова сообщила, что несмотря на критиков и недругов, она никогда не сдастся и будет двигаться только вперед. Также знаменитость пригласила своих хейтеров в спортзал, чтобы у них не оставалось времени на злые мысли и ненависть. В конце поста балерина пообещала, что продолжит радовать преданных поклонников своим шпагатом, который теперь внесен в Книгу рекордов России.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:53

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