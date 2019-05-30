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Аделина Сотникова отправилась отдыхать на Бали, загорая в бикини на пляже

Аделина Сотникова на данный момент отдыхает на Бали. Она поделилась кадрами с подписчиками кадрами, где позирует в бикини на пляже.
Аделина Сотникова отправилась отдыхать на Бали, загорая в бикини на пляже

Поклонники высоко оценили фигуру Аделины Сотниковой. Мужчины признавались в комментариях, что не против составить ей компанию, и всячески осыпали комплиментами. «Какая же Вы красивая», «Сейчас бы в твою компанию», «Прекрасная девушка», - писали фолловеры.

Как и многие профессиональные спортсмены Аделина Сотникова тщательно следит за фигурой. При подготовке к соревнованиям она сидит на жесткой диете, где ограничивается не только питание, но и нормы потребления жидкости. Несоблюдение предписанных ограничений грозит допущением ошибок при выполнении сложных элементов. Поклонники давно не видели фигуристку на льду и всерьез переживают, что звезда может покинуть спорт.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:00

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