Аделина Сотникова отправилась отдыхать на Бали, загорая в бикини на пляже

Поклонники высоко оценили фигуру Аделины Сотниковой. Мужчины признавались в комментариях, что не против составить ей компанию, и всячески осыпали комплиментами. «Какая же Вы красивая», «Сейчас бы в твою компанию», «Прекрасная девушка», - писали фолловеры.Как и многие профессиональные спортсмены Аделина Сотникова тщательно следит за фигурой. При подготовке к соревнованиям она сидит на жесткой диете, где ограничивается не только питание, но и нормы потребления жидкости. Несоблюдение предписанных ограничений грозит допущением ошибок при выполнении сложных элементов. Поклонники давно не видели фигуристку на льду и всерьез переживают, что звезда может покинуть спорт.