В Бурятии ветром снесло надувной батут с детьми





Происшествие произошло по улице Терешковой в Улан-Удэ. Под воздействием сильного ветра надувной батут опрокинулся. В этот момент на нем играли дети. В результате шесть из них получили значительные травмы и были доставлены в лечебное заведение. Трое сейчас перебывают в реанимационном отделении, однако информации об их состоянии пока нет.Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент полиция не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Понесет ли ответственность собственник развлекательной площадки неизвестно.