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В Бурятии ветром снесло надувной батут с детьми

В центре Улан-Удэ сильным ветром снесло надувной батут, на котором находились дети. В результате данного происшествия пострадали несколько несовершеннолетних, некоторые из которых находятся в реанимационном отделении.
В Бурятии ветром снесло надувной батут с детьми

Происшествие произошло по улице Терешковой в Улан-Удэ. Под воздействием сильного ветра надувной батут опрокинулся. В этот момент на нем играли дети. В результате шесть из них получили значительные травмы и были доставлены в лечебное заведение. Трое сейчас перебывают в реанимационном отделении, однако информации об их состоянии пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент полиция не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Понесет ли ответственность собственник развлекательной площадки неизвестно.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:39

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