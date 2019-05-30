В Бурятии ветром снесло надувной батут с детьми
В центре Улан-Удэ сильным ветром снесло надувной батут, на котором находились дети. В результате данного происшествия пострадали несколько несовершеннолетних, некоторые из которых находятся в реанимационном отделении.
Происшествие произошло по улице Терешковой в Улан-Удэ. Под воздействием сильного ветра надувной батут опрокинулся. В этот момент на нем играли дети. В результате шесть из них получили значительные травмы и были доставлены в лечебное заведение. Трое сейчас перебывают в реанимационном отделении, однако информации об их состоянии пока нет.
Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент полиция не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Понесет ли ответственность собственник развлекательной площадки неизвестно.
Происшествие произошло по улице Терешковой в Улан-Удэ. Под воздействием сильного ветра надувной батут опрокинулся. В этот момент на нем играли дети. В результате шесть из них получили значительные травмы и были доставлены в лечебное заведение. Трое сейчас перебывают в реанимационном отделении, однако информации об их состоянии пока нет.
Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В данный момент полиция не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Понесет ли ответственность собственник развлекательной площадки неизвестно.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:39