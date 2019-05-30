В Ярославской области из-за ДТП с лосем погиб мужчина





Инцидент имел место в Некрасовском районе на 42-м км трассы М-8 около 22:40. 43-летний автомобилист врезался в животное, выбежавшее на дорогу. В результате столкновения легковой автомобиль оказался в кювете.Согласно имеющейся информации, 58-летний пассажир машины после полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Водителя Lada Largus госпитализировали, однако после проведенного осмотра врачи назначили 43-летнему мужчине амбулаторное лечение. На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением обстоятельств случившегося.