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В Ярославской области из-за ДТП с лосем погиб мужчина

В Ярославской области 29 мая, ночью произошло ДТП, из-за столкновения с лосем Lada Largus вылетела в кювет. По данным пресс-службы областного УМВД, пассажир иномарки скончался, а водитель был госпитализирован с травмами.

В Ярославской области из-за ДТП с лосем погиб мужчина

Инцидент имел место в Некрасовском районе на 42-м км трассы М-8 около 22:40. 43-летний автомобилист врезался в животное, выбежавшее на дорогу. В результате столкновения легковой автомобиль оказался в кювете.

Согласно имеющейся информации, 58-летний пассажир машины после полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Водителя Lada Largus госпитализировали, однако после проведенного осмотра врачи назначили 43-летнему мужчине амбулаторное лечение. На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением обстоятельств случившегося.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:44

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