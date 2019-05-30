Исследование: Гендерное неравенство вредит здоровью людей





В своей работе эксперт использовала данные из переписи населения и Национального опроса более 3300 молодых людей. Хоман разработала три уровня структурного сексизма, классифицируя их как «макроуровень» (штаты), «мезоуровень» (семья) и «микроуровень» (индивидуальный). Специалист для измерения его проявлений рассмотрела четыре сферы в обществе - политическую, экономическую, культурную и репродуктивную. Она изучила все параметры гендерного неравенства, включающие разрыв в заработной плате, связанный с полом, различия при включении в рабочий процесс, распространенность религиозных предрассудков о роли женщины в обществе, доля мест в законодательном собрании региона, количество абортов.Как показали результаты исследования, сексизм на уровне штата может привести к ухудшению здоровья, как мужчин, так и женщин. В регионах, где наиболее остро стоит вопрос гендерного неравенства, население чаще страдает от хронических заболеваний. Жители Вайоминга, Луизианы, Оклахомы, Юты, Миссисипи уже в возрасте 40-50 лет жалуются на ухудшение физических показателей.Хоман подытожила, что на макроуровне структурный сексизм вредит здоровью. Женщины, сталкивающиеся с высокой степенью неравенства, выглядят на семь лет старше и имеют серьезные проблемы с функционированием организма. Специалист призывает представителей здравоохранения заняться решением этого вопроса, так как считает, что устранение проявлений сексизма может способствовать укреплению здоровья общества.