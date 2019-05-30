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Исследование: Гендерное неравенство вредит здоровью людей
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Исследование: Гендерное неравенство вредит здоровью людей

Исследователь из Университета штата Флорида Патриция Хоман разработала модель структурного сексизма для проверки влияния гендерного неравенства на здоровье. Как показало исследование, жители регионов США, где наиболее ярко выражены такие проявления, чаще других страдают хроническими заболеваниями.
Исследование: Гендерное неравенство вредит здоровью людей

В своей работе эксперт использовала данные из переписи населения и Национального опроса более 3300 молодых людей. Хоман разработала три уровня структурного сексизма, классифицируя их как «макроуровень» (штаты), «мезоуровень» (семья) и «микроуровень» (индивидуальный). Специалист для измерения его проявлений рассмотрела четыре сферы в обществе - политическую, экономическую, культурную и репродуктивную. Она изучила все параметры гендерного неравенства, включающие разрыв в заработной плате, связанный с полом, различия при включении в рабочий процесс, распространенность религиозных предрассудков о роли женщины в обществе, доля мест в законодательном собрании региона, количество абортов.

Как показали результаты исследования, сексизм на уровне штата может привести к ухудшению здоровья, как мужчин, так и женщин. В регионах, где наиболее остро стоит вопрос гендерного неравенства, население чаще страдает от хронических заболеваний. Жители Вайоминга, Луизианы, Оклахомы, Юты, Миссисипи уже в возрасте 40-50 лет жалуются на ухудшение физических показателей.

Хоман подытожила, что на макроуровне структурный сексизм вредит здоровью. Женщины, сталкивающиеся с высокой степенью неравенства, выглядят на семь лет старше и имеют серьезные проблемы с функционированием организма. Специалист призывает представителей здравоохранения заняться решением этого вопроса, так как считает, что устранение проявлений сексизма может способствовать укреплению здоровья общества.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30

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