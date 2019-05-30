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Педиатры: Чтение вслух может повлиять на воспитание ребенка

Педиатры при поддержке Мануэля Хименеса из Ратгерского университета провели исследование, чтобы выяснить, как чтение вслух может повлиять на воспитание и жизнь ребенка. В эксперименте приняли участие 2165 семей с детьми.
Педиатры: Чтение вслух может повлиять на воспитание ребенка

Специалисты опросили родителей, чтобы выяснить, как часто они в слух читают своим детям возрастом от 1 года от 3 лет. Через 2 года у них спросили о манере воспитания ребенка. Также у матерей выяснили, позволяют ли они себе наказывать наследников физически и повышают ли они голос на них. В результате стало ясно, что те, кто читал детям книги в слух, чаще всего не прибегали к жесткому методу воспитания. Многие родители отмечали, что после чтения их наследники становились менее активными, что тоже влияло на манеру воспитания.

Исследователи сообщили, что родители, которые читают вслух, в основном становятся более расслабленными и спокойными. Также во время данного занятия мать и ребенок становятся ближе друг к другу, что также улучшает поведение детей и делает воспитание менее жестким.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:18

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