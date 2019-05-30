Пропавший с телеэкранов Сергей Дроботенко из-за кризиса редко дает концерты





В 2000-х Сергей Дроботенко был настоящей звездой. Он много гастролировал и часто появлялся в ТВ-программах. На данный момент новости о нем редко встречаются. С наступлением кризиса гонорары юмориста стали существенно ниже, и он практически перестал давать концерты.Однако, Дроботенко говорит, что у него на данный момент все в порядке: он неплохо зарабатывает и имеет хорошую квартиру в Москве. Поклонников юморист порадует концертами в октябре и ноябре этого года. Основной своей статьей расходов артист считает подарки друзьям и путешествия.Артист иногда дает о себе знать на своей странице в Facebook. Последняя запись в ленте датируется 13 марта. В Сети также говорят о том, что он работает над новым материалом.