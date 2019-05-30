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Сын Яны Рудковской Саша Плющенко исполнил 10 акселей подряд для Димы Билана

Яна Рудковская похвасталась поклонникам очередными успехами своего сына. Саша Плющенко исполнил 10 акселей подряд для подопечного продюсера - Димы Билана.

Сын Яны Рудковской Саша Плющенко исполнил 10 акселей подряд для Димы Билана

Маленькая звезда фигурного катания не перестает радовать многочисленных поклонников. Родительница Саши Плющенко разместила на своей странице в Instagram видеоролик, где Гном Гномыч во время тренировки исполняет подряд 10 акселей под новую композицию Димы Билана "Про белые розы". В комментарии к посту Яна Рудковская обратилась к певцу, отметив, что под его песню "прыгается легче и веселее" и мальчик исполнил сложные движения для артиста.

Почитатели таланта Саши Плющенко назвали его "будущим чемпионом", "чудесным сыном", "трудягой", похвалили звездных родителей за такое правильное воспитание и пожелали Гном Гномычу успехов и новых достижений.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:02

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