Сын Яны Рудковской Саша Плющенко исполнил 10 акселей подряд для Димы Билана

Маленькая звезда фигурного катания не перестает радовать многочисленных поклонников. Родительница Саши Плющенко разместила на своей странице в Instagram видеоролик, где Гном Гномыч во время тренировки исполняет подряд 10 акселей под новую композицию Димы Билана "Про белые розы". В комментарии к посту Яна Рудковская обратилась к певцу, отметив, что под его песню "прыгается легче и веселее" и мальчик исполнил сложные движения для артиста.Почитатели таланта Саши Плющенко назвали его "будущим чемпионом", "чудесным сыном", "трудягой", похвалили звездных родителей за такое правильное воспитание и пожелали Гном Гномычу успехов и новых достижений.