Виктория Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой

Около двух месяцев назад Саша Савельева стала матерью. Недавно на странице своего Instagram-аккаунта экс-солистка группы «Фабрика» опубликовала фото, на котором она запечатлена еще беременной. На фотографии исполнительница сидит на лавочке, для снимка она выбрала свободные брюки и рубашку. В комментарии она спросила у своих подписчиков: «Какой месяц?»Поклонники отреагировали моментально. Они начали на перебой шутить над постом Саши Савельевой. Многие писали, что певица потеряла чувство реальности из-за маленького ребенка. Другие не поняли к чему она задала этот вопрос. В числе комментаторов оказалась и близкая подруга экс-солистки группы «Фабрика» певица Виктория Дайнеко, которая написала: «Еще пока май». За несколько часов новый пост знаменитости набрал более 13 000 лайков.