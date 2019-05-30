Виктория Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой
В социальной сети Instagram Виктория Дайнеко пошутила над своей подругой Сашей Савельевой, которая недавно впервые стала мамой. Сама певица никак не отреагировала на шутку своей коллеги.
Около двух месяцев назад Саша Савельева стала матерью. Недавно на странице своего Instagram-аккаунта экс-солистка группы «Фабрика» опубликовала фото, на котором она запечатлена еще беременной. На фотографии исполнительница сидит на лавочке, для снимка она выбрала свободные брюки и рубашку. В комментарии она спросила у своих подписчиков: «Какой месяц?»
Поклонники отреагировали моментально. Они начали на перебой шутить над постом Саши Савельевой. Многие писали, что певица потеряла чувство реальности из-за маленького ребенка. Другие не поняли к чему она задала этот вопрос. В числе комментаторов оказалась и близкая подруга экс-солистки группы «Фабрика» певица Виктория Дайнеко, которая написала: «Еще пока май». За несколько часов новый пост знаменитости набрал более 13 000 лайков.
Около двух месяцев назад Саша Савельева стала матерью. Недавно на странице своего Instagram-аккаунта экс-солистка группы «Фабрика» опубликовала фото, на котором она запечатлена еще беременной. На фотографии исполнительница сидит на лавочке, для снимка она выбрала свободные брюки и рубашку. В комментарии она спросила у своих подписчиков: «Какой месяц?»
Поклонники отреагировали моментально. Они начали на перебой шутить над постом Саши Савельевой. Многие писали, что певица потеряла чувство реальности из-за маленького ребенка. Другие не поняли к чему она задала этот вопрос. В числе комментаторов оказалась и близкая подруга экс-солистки группы «Фабрика» певица Виктория Дайнеко, которая написала: «Еще пока май». За несколько часов новый пост знаменитости набрал более 13 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:40