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Молодежь в РФ при поиске работы чаще прибегает к помощи знакомых и родственников

Специалисты РАНХиГС представили аналитический обзор на тему трудоустройства в РФ. Согласно исследованию, российская молодежь, занимаясь поиском работы, прибегает к помощи к знакомых или родственников чаще, нежели в службу занятости.
Молодежь в РФ при поиске работы чаще прибегает к помощи знакомых и родственников

Труднее всего молодым людям получить работу в правоохранительных структурах, в системе муниципального и государственного управления. Большей части опрошенных устроиться в эти сферы удалось благодаря помощи родственников или знакомых. Данный способ поиска работы является самым популярным в РФ среди молодежи.

Как сообщается в обзоре РАНХиГС, легче всего молодым россиянам устроиться в IT-отрасль, где около 32% респондентов использовали в своих изысканиях объявления о вакансиях. Рассылка резюме помогла найти места в сфере рекламы, финансов, консалтинга почти 29% опрошенных. Довольно просто оказалось трудоустроиться в области здравоохранения, науки, образования и культуры.

Исследование проводилось среди молодежи из Свердловской, Ивановской и Новосибирской областей, отражающих все виды экономического и социального развития в РФ. К анкетированию привлекли около 2400 городских жителей в возрасте 18-30 лет.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30

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