Молодежь в РФ при поиске работы чаще прибегает к помощи знакомых и родственников





Труднее всего молодым людям получить работу в правоохранительных структурах, в системе муниципального и государственного управления. Большей части опрошенных устроиться в эти сферы удалось благодаря помощи родственников или знакомых. Данный способ поиска работы является самым популярным в РФ среди молодежи.Как сообщается в обзоре РАНХиГС, легче всего молодым россиянам устроиться в IT-отрасль, где около 32% респондентов использовали в своих изысканиях объявления о вакансиях. Рассылка резюме помогла найти места в сфере рекламы, финансов, консалтинга почти 29% опрошенных. Довольно просто оказалось трудоустроиться в области здравоохранения, науки, образования и культуры.Исследование проводилось среди молодежи из Свердловской, Ивановской и Новосибирской областей, отражающих все виды экономического и социального развития в РФ. К анкетированию привлекли около 2400 городских жителей в возрасте 18-30 лет.