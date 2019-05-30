Молодежь в РФ при поиске работы чаще прибегает к помощи знакомых и родственников
Специалисты РАНХиГС представили аналитический обзор на тему трудоустройства в РФ. Согласно исследованию, российская молодежь, занимаясь поиском работы, прибегает к помощи к знакомых или родственников чаще, нежели в службу занятости.
Труднее всего молодым людям получить работу в правоохранительных структурах, в системе муниципального и государственного управления. Большей части опрошенных устроиться в эти сферы удалось благодаря помощи родственников или знакомых. Данный способ поиска работы является самым популярным в РФ среди молодежи.
Как сообщается в обзоре РАНХиГС, легче всего молодым россиянам устроиться в IT-отрасль, где около 32% респондентов использовали в своих изысканиях объявления о вакансиях. Рассылка резюме помогла найти места в сфере рекламы, финансов, консалтинга почти 29% опрошенных. Довольно просто оказалось трудоустроиться в области здравоохранения, науки, образования и культуры.
Исследование проводилось среди молодежи из Свердловской, Ивановской и Новосибирской областей, отражающих все виды экономического и социального развития в РФ. К анкетированию привлекли около 2400 городских жителей в возрасте 18-30 лет.
Труднее всего молодым людям получить работу в правоохранительных структурах, в системе муниципального и государственного управления. Большей части опрошенных устроиться в эти сферы удалось благодаря помощи родственников или знакомых. Данный способ поиска работы является самым популярным в РФ среди молодежи.
Как сообщается в обзоре РАНХиГС, легче всего молодым россиянам устроиться в IT-отрасль, где около 32% респондентов использовали в своих изысканиях объявления о вакансиях. Рассылка резюме помогла найти места в сфере рекламы, финансов, консалтинга почти 29% опрошенных. Довольно просто оказалось трудоустроиться в области здравоохранения, науки, образования и культуры.
Исследование проводилось среди молодежи из Свердловской, Ивановской и Новосибирской областей, отражающих все виды экономического и социального развития в РФ. К анкетированию привлекли около 2400 городских жителей в возрасте 18-30 лет.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30