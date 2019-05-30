Александр Головин не будет играть в первом туре нового чемпионата Франции





Полузащитник ФК «Монако» не будет иметь возможности бороться за победу своей команды в матче перового тура чемпионата Франции. Об этом сегодня, 30 мая, заявила пресс-служба футбольной лиги. Причиной такой неутешительной перспективы для Головина послужило его поведение в предыдущих играх. Как известно, на счету у спортсмена уже три желтые карточки, что является превышением допустимого лимита и привело к дисквалификации игрока.За «Монако» хавбек отыграл уже 34 матча, забив четыре гола и сделав четыре голевые передачи. Всего на его счету уже одна красная карточка и шесть желтых. Кроме российского полузащитника, к ответственности были привлечены также некоторые игроки «ПСЖ», «Тулузы», «Лилля» и других команд.