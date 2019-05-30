Чехи выразили свое восхищение российской боевой машиной «Терминатор»





В первую очередь автор чешской стать обратил внимание на вооружение боевой машины. Противотанковая установка 9М120 «Атака», пара гранатомётов АГС-17, 30-миллиметровые пушки 2А42 и, конечно же, пулемет Калашникова делает военную машину незаменимым помощником в условиях реального боя. БМ «Терминатор» спроектирована для ведения боя в городских условиях, именно поэтому она привлёкла столь много внимания, поскольку имеет боевое оснащение настоящего танка. Кроме этого боевая машина уже положительно зарекомендовала себя в реальных боевых условиях в горячих точках. Это, в свою очередь, позволяет машине стать очень успешным товаром для экспорта.Применение современных технологий и использование проверенного вооружения позволило создать надежное и точное оружие, которое способно выполнить самые сложные задачи при минимальных средствах. Именно эти качества значительно выделяют БМ «Терминатор» из ряда подобных боевых машин.