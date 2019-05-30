Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская собираются завести ребенка





Анна Калашникова сообщила, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская приступили к активным действиям для зачатия совместного ребенка. Они считают, что сейчас очень подходящее для этого время. Учитывая возраст пары, оттягивать этот момент точно не стоит. Калашникова отмечает, что хотела бы, чтобы родилась сразу двойня. Телезвезда заявила, что с удовольствием будет помогать с детьми, когда родители будут гастролировать.Певица говорит, что не ревнует Прохора Шаляпина к Виталине Цымбалюк-Романовской. У нее остались лишь теплые материнские чувства к молодому человеку, и потому она желает ему обрести счастье. Калашникова рада, что Шаляпин встретил свою любовь, и считает пару очень гармоничной. Она отмечает, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская проводят почти круглые сутки вместе, дают совместные концерты.