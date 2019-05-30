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Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Медики одного из госпиталей в США смогли выходить малыша размером с яблоко. Это самый маленький в мире ребенок, по заявлению врачей, сейчас его состояние в норме.
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Сотрудники Sharp Mary Birch спасли жизнь самому маленькому новорожденному на планете. На момент рождения вес девочки не превышал 250 граммов, что соизмеримо с массой большого яблока. Малышка родилась недоношенной, на три месяца раньше положенного срока. Вес девочки, появившейся на свет на 23-й неделе беременности, был в два раза меньше, чем в аналогичных случаях у шестимесячных детей. В настоящее время, сообщают СМИ, это самая маленькая новорожденная в мире.

Родители пока не дали ребенку имя, условно в пресс-релизах медучреждения ее называют Сайби. К преждевременным родам пришлось прибегнуть из-за серьезных осложнений во время беременности. Еще в утробе рост малышки остановился, потому в конце 2018 года было принято такое решение. После родов в течение пяти месяцев Сайби выхаживала большая группа медиков госпиталя. На данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:33

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