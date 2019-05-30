Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко





Сотрудники Sharp Mary Birch спасли жизнь самому маленькому новорожденному на планете. На момент рождения вес девочки не превышал 250 граммов, что соизмеримо с массой большого яблока. Малышка родилась недоношенной, на три месяца раньше положенного срока. Вес девочки, появившейся на свет на 23-й неделе беременности, был в два раза меньше, чем в аналогичных случаях у шестимесячных детей. В настоящее время, сообщают СМИ, это самая маленькая новорожденная в мире.Родители пока не дали ребенку имя, условно в пресс-релизах медучреждения ее называют Сайби. К преждевременным родам пришлось прибегнуть из-за серьезных осложнений во время беременности. Еще в утробе рост малышки остановился, потому в конце 2018 года было принято такое решение. После родов в течение пяти месяцев Сайби выхаживала большая группа медиков госпиталя. На данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.