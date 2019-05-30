Эксперты назвали необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России





Специалисты, имеющие диплом бакалавра, могут получить прибавку к зарплате около 14%. Сотрудники не имеющие высшего образования, но знающие английский язык на разном уровне, могут увеличить свой доход на 8%. Самую большую прибавку, примерно в 23-26% при знании иностранного языка получают люди, занимающие руководящие должности. Также отмечается, что подобный навык не влияет на уровень зарплаты у представителей рабочих профессий.Специалисты из НИУ ВШЭ отмечают, несмотря на прибавку к доходам, интерес к изучению иностранного языка у жителей России пока развит весьма слабо. В среднем с 2008 по 2017 годы иностранный язык изучали около 20% населения РФ, причём большая часть на уровне ниже среднего. Эксперты напоминают, кроме возможных финансовых привилегий изучение иностранного языка позволяет развить умственные способности, увеличить доступ к информации и найти новое увлекательное хобби.