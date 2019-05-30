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Эксперты назвали необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России

Результаты исследования специалистов из НИУ ВШЭ показали, какие навыки необходимы для получения прибавки к зарплате у жителей России. Эксперты сообщили, что знание иностранных языков поможет увеличить доход примерно на 12%, в отдельных случаях до 26%.
Эксперты назвали необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России

Специалисты, имеющие диплом бакалавра, могут получить прибавку к зарплате около 14%. Сотрудники не имеющие высшего образования, но знающие английский язык на разном уровне, могут увеличить свой доход на 8%. Самую большую прибавку, примерно в 23-26% при знании иностранного языка получают люди, занимающие руководящие должности. Также отмечается, что подобный навык не влияет на уровень зарплаты у представителей рабочих профессий.

Специалисты из НИУ ВШЭ отмечают, несмотря на прибавку к доходам, интерес к изучению иностранного языка у жителей России пока развит весьма слабо. В среднем с 2008 по 2017 годы иностранный язык изучали около 20% населения РФ, причём большая часть на уровне ниже среднего. Эксперты напоминают, кроме возможных финансовых привилегий изучение иностранного языка позволяет развить умственные способности, увеличить доступ к информации и найти новое увлекательное хобби.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20

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