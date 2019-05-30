АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Гендерное неравенство вредит здоровью людей
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

«Дом-2»: Оксана Ряска возмущена сравнением с Сашей Черно

Скандальная Оксана Ряска уже несколько раз приходила в реалити-шоу «Дом-2». Каждый раз, когда участники указывали ей на пышные формы, она спокойно объясняла, что всегда имела округлую фигуру.

Так и не построив отношения на телепроекте «Дом-2», Оксана отправилась на поиски жениха в любимые Штаты.

«Дом-2»: Оксана Ряска возмущена сравнением с Сашей Черно

По приезду она сменила имидж, чтобы максимально влиться в жизнь Нью-Йорка. Но размеренная жизнь сказалась на фигуре Ряски не в лучшую сторону. По фото красотки, выложенным в интернет, изменения заметили антифанаты, и в ее адрес посыпались нелицеприятные сравнения с Александрой Черно.

Оксане еще далеко до веса главной толстухи проекта – она не набирает с такой скоростью килограммы, но самоуверенной девушке читать такие комментарии было ужасно неприятно. Оксана возмущена не только тем фактом, что оскорбляют ее. Она также встает на защиту Саши Черно, к которой с симпатией относится. Провокационное поведение хейтеров положило начало войны, которую объявила разгневанная Ряска.

«Дом-2»: Оксана Ряска возмущена сравнением с Сашей Черно

Ей непонятно, как ее могут обсуждать люди, совершенно не знакомые с ней. Причиной негатива она считает людскую зависть.

Этим убеждением она очень похожа на Сашу, которая тоже видит вокруг завистников ее счастью и успеху. Оксану Ряска и Александру Черно можно объединить, но скорей всего не по объему тела. Обе девушки высокого мнения о себе. Также они любят вкусно покушать и «по полной» наслаждаться жизнью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские врачи выходили ребенка
Исследование: Гендерное неравенство
Станислав Садальский вспомнил погибшего
Эксперты назвали необходимый навык для
Максим Матвеев призвал наказывать
Красное мясо снижает риск развития
Бари Алибасов приревновал свою супругу
Исследование: Грудное вскармливание
«Дом-2»: Оксана Ряска возмущена
Цена смартфона Meizu 16Xs будет выше,
Умер известный по роли в криминальной
Ученые: Продукты с высокой степенью
Елена Корикова отправилась отдыхать в
Власти РФ планируют выделить на доплаты
Симптомы сотрясения мозга предлагается
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото
Бренд Ferrari официально представил
Гоген Солнцев хочет подать в суд на
Ученые определили идеальные
Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна
Ученые выяснили, как «шпионаж» за
Ольга Бузова продолжает игнорировать
Уфолог обнаружил на Луне по карте ВМС
Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает
Эксперты рассказали, при каких поломках
В Новосибирской области в «лобовом» ДТП
Маше Кохно звонят незнакомцы, обиженные
Полное солнечное затмение произойдет 2
«Яббаров мне отомстил»: Рита Ларченко
Samsung разрабатывает новое поколение
Просмотреть все новости