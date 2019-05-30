«Дом-2»: Оксана Ряска возмущена сравнением с Сашей Черно





Так и не построив отношения на телепроекте «Дом-2», Оксана отправилась на поиски жениха в любимые Штаты.По приезду она сменила имидж, чтобы максимально влиться в жизнь Нью-Йорка. Но размеренная жизнь сказалась на фигуре Ряски не в лучшую сторону. По фото красотки, выложенным в интернет, изменения заметили антифанаты, и в ее адрес посыпались нелицеприятные сравнения с Александрой Черно.Оксане еще далеко до веса главной толстухи проекта – она не набирает с такой скоростью килограммы, но самоуверенной девушке читать такие комментарии было ужасно неприятно. Оксана возмущена не только тем фактом, что оскорбляют ее. Она также встает на защиту Саши Черно, к которой с симпатией относится. Провокационное поведение хейтеров положило начало войны, которую объявила разгневанная Ряска.Ей непонятно, как ее могут обсуждать люди, совершенно не знакомые с ней. Причиной негатива она считает людскую зависть.Этим убеждением она очень похожа на Сашу, которая тоже видит вокруг завистников ее счастью и успеху. Оксану Ряска и Александру Черно можно объединить, но скорей всего не по объему тела. Обе девушки высокого мнения о себе. Также они любят вкусно покушать и «по полной» наслаждаться жизнью.