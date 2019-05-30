Исследование: Грудное вскармливание обеспечивает ребенку пожизненный иммунитет против инфекций





В ходе научного испытания удалось выяснить, что самка, вскормившая потомство, смогла передать детенышам пожизненную защиту от инфекции. Новое открытие позволило ученым сделать вывод: инфекция, перенесенная матерью до беременности, передает клеточный иммунитет младенцам на всю жизнь благодаря грудному молоку. Исследование опровергло представления о том, что защита от болезней осуществляется только в период кормления грудью.Эффект передавался маленьким грызунам вместе с клетками молока матери, а не через антитела и белок. Работа ученых очень важна, ведь в дальнейшем получится создать вакцину для кормящих матерей, чтобы передать препарат детям и запустить защитные механизмы.