Исследование: Грудное вскармливание обеспечивает ребенку пожизненный иммунитет против инфекций
Международная группа ученых провела исследование, подтвердившее, что грудное вскармливание способно обеспечить ребенку пожизненный иммунитет против инфекций. Для эксперимента специалисты использовали больных мышей, говорится в статье издания Science Advances.
В ходе научного испытания удалось выяснить, что самка, вскормившая потомство, смогла передать детенышам пожизненную защиту от инфекции. Новое открытие позволило ученым сделать вывод: инфекция, перенесенная матерью до беременности, передает клеточный иммунитет младенцам на всю жизнь благодаря грудному молоку. Исследование опровергло представления о том, что защита от болезней осуществляется только в период кормления грудью.
Эффект передавался маленьким грызунам вместе с клетками молока матери, а не через антитела и белок. Работа ученых очень важна, ведь в дальнейшем получится создать вакцину для кормящих матерей, чтобы передать препарат детям и запустить защитные механизмы.
В ходе научного испытания удалось выяснить, что самка, вскормившая потомство, смогла передать детенышам пожизненную защиту от инфекции. Новое открытие позволило ученым сделать вывод: инфекция, перенесенная матерью до беременности, передает клеточный иммунитет младенцам на всю жизнь благодаря грудному молоку. Исследование опровергло представления о том, что защита от болезней осуществляется только в период кормления грудью.
Эффект передавался маленьким грызунам вместе с клетками молока матери, а не через антитела и белок. Работа ученых очень важна, ведь в дальнейшем получится создать вакцину для кормящих матерей, чтобы передать препарат детям и запустить защитные механизмы.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:50