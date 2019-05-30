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Станислав Садальский вспомнил погибшего брата

Станислав Садальский написал в новом посте в Instagram о своем брате, погибшем 28 лет назад. 29 мая 1991 года Сергей Садальский попал в ДТП со своим товарищем.
Станислав Садальский вспомнил погибшего брата

Станислав Садальский часто пишет в Instagram публикации о различных людях, которые произвели на него впечатление. На этот раз он написал о своем брате, который погиб в 33-летнем возрасте в ДТП. Александр Шурыгин и Сергей Садальский угодили под грузовик. Брат актера находился на пассажирском сидении, но вместо того, чтобы позвонить в скорую для спасения товарища, Шурыгин набрал номер знакомого инспектора ГАИ. Станислав Садальский чувствует долю своей вины в произошедшем, потому что именно он познакомил молодых людей.

Подписчики выразили свои соболезнования Станиславу Садальскому: «Когда уходят родные люди, да ещё так рано, молодыми - это всегда большая трагедия. И огромная боль. Время ничего не лечит: всё помнишь, как вчера. Ранний уход молодых всегда воспринимаю как огромную жизненную несправедливость: не должно так быть! И так тяжело от собственного бессилия: ничего не можешь с этим поделать».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:26

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