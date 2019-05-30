Умер известный по роли в криминальной драме «Крестный отец» актер Кармин Кариди
Известный телеведущий и актер из США Кармин Кариди умер в одной из больниц Лос-Анджелеса. Кариди стал известным благодаря роли в криминальной драме «Крестный отец».
Интересно, что в известной киноленте он сыграл сразу две роли. Во второй части Кармин Кариди играл бандита из Нью-Йорка Кармине Росато, а в третьей - чикагского мафиози Альберта Вольпе.
Актеру было 85 лет, он умер, не выходя из комы. Врачам больницы Лос-Анджелеса не удалось спасти жизнь актера. В данный момент причина смерти Кармина Кариди не разглашается, сообщает «Слово и дело», ссылаясь на зарубежное издание.
Известный актер был исключен из американской киноакадемии за проведение незаконных манипуляций с копиями фильмов, и поэтому Кармин Кариди стал телеведущим.
Интересно, что в известной киноленте он сыграл сразу две роли. Во второй части Кармин Кариди играл бандита из Нью-Йорка Кармине Росато, а в третьей - чикагского мафиози Альберта Вольпе.
Актеру было 85 лет, он умер, не выходя из комы. Врачам больницы Лос-Анджелеса не удалось спасти жизнь актера. В данный момент причина смерти Кармина Кариди не разглашается, сообщает «Слово и дело», ссылаясь на зарубежное издание.
Известный актер был исключен из американской киноакадемии за проведение незаконных манипуляций с копиями фильмов, и поэтому Кармин Кариди стал телеведущим.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:25