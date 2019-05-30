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Симптомы сотрясения мозга предлагается устранять с помощью магнитной терапии
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Симптомы сотрясения мозга предлагается устранять с помощью магнитной терапии

Специалисты Университета Саскачевана (Канада) предлагают устранять симптомы сотрясения мозга с помощью нового типа магнитной стимуляции. Как показало исследование, использованием устройства в стиле ноутбука в течение 20 минут в день улучшило равновесие грызунов с такими же проблемами и позволило им выполнять когнитивные тесты.
Симптомы сотрясения мозга предлагается устранять с помощью магнитной терапии

Сотрясение мозга сопровождается помутнением сознания, потерей способности ходить прямо, нарушением сна. Проблема может вызвать сильные головные боли и мешать человеку выполнять повседневные задачи. Предлагаемая ученые терапия не только эффективна и неинвазивна, но и проста в использовании и рентабельна. Авторы исследования нашли доказательства, что низкочастотное магнитное моделирование может устранить симптомы сотрясения мозга, а также защитить его от будущей дегенерации.

Наблюдая за грызунами с подобными проблемами, специалисты заметили практически полное восстановление способности выполнять различные когнитивные и моторные тесты. Благодаря магнитной терапии, имитирующей колебания мозговых волн, у мышей в течение четырех дней наладились биоритмы, улучшилось качество сна. Подопытные с сотрясение мозга, не проходившие лечение, не могли выполнять поставленные перед ними задачи.

Команда исследователей планирует продолжить изучение нового метода на грызунах. После продолжительных тестов на животных, магнитную терапию хотят испытать на людях.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:59

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