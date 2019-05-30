Цена смартфона Meizu 16Xs будет выше, чем у Redmi K20





Сегодня, 30 мая, состоится презентация нового смартфона китайской компании Meizu. Как ожидается, модель под названием 16Xs имеет актуальное техническое оснащение. Так, в устройстве будет установлена основная тройная камера, производитель позиционирует смартфон, как главный конкурент ранее представленного компанией Xiaomi телефона Redmi K20.Эксперты рынка мобильных технологий отмечают, что надежды на успешное противостояние гаджетов для Meizu могут оказаться напрасными. Причина в том, что в Redmi K20 установлен чип SoC Snapdragon 730, тогда как 16Xs от Meizu установлена предыдущая версия платформы Snapdragon 675. При этом и стоимость новинки будет выше, чем у ранее выпущенного конкурента.Стандартный комплект в Meizu 16 Xs с оперативной памятью в 6 ГБ, а также 64 ГБ внутреннего накопителя превысит 300 долларов. При этом технически более мощный и инновационный Redmi K20 стоит около 290 долларов. В модификации с 128 Гб флеш-памяти 16Xs размер ОП остался прежним, а сам телефон стоит 334 доллара. Такие же технические параметры у конкурента стоят 305 долларов, что автоматически понижает конкурентоспособность нового аппарата Meizu.