Автомобили Lexus RX и RXL обновили свой характеристики и дизайн
Компания Lexus провела рестайлинг своих кроссоверов RX и RXL. Автопроизводитель немного изменил экстерьер и интерьер, а также добавил более современное техническое обеспечение и мультимедийный комплекс.
Внешние изменения ограничились передними и задними фарами, которые стали немного изящней. Также автомобиль оборудовали новыми 18-дюймовими дисками. Более тесно обновление коснулось мультимедийного комплекса и интерьера автомобиля.
В салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, с помощью которого водитель может управлять всеми системами автомобиля. Также мультимедийная система теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto. В автомобиле установили модуль безопасности последнего поколения. Он способен обнаруживать и предотвращать столкновения с пешеходами, велосипедистами и другими препятствиями на дороге. Техническое обеспечение помогает удерживать автомобиль на полосе движения. В этом водителю также помогает новая подвеска.
На данный момент нет информации о дате поступления обновленных моделей на рынок. Также нет информации о стоимости автомобилей. Поклонникам бренда остается только ждать официального релиза транспортного средства от Lexus.
Внешние изменения ограничились передними и задними фарами, которые стали немного изящней. Также автомобиль оборудовали новыми 18-дюймовими дисками. Более тесно обновление коснулось мультимедийного комплекса и интерьера автомобиля.
В салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, с помощью которого водитель может управлять всеми системами автомобиля. Также мультимедийная система теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto. В автомобиле установили модуль безопасности последнего поколения. Он способен обнаруживать и предотвращать столкновения с пешеходами, велосипедистами и другими препятствиями на дороге. Техническое обеспечение помогает удерживать автомобиль на полосе движения. В этом водителю также помогает новая подвеска.
На данный момент нет информации о дате поступления обновленных моделей на рынок. Также нет информации о стоимости автомобилей. Поклонникам бренда остается только ждать официального релиза транспортного средства от Lexus.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54