Ученые: Продукты с высокой степенью переработки могут повышать риск преждевременной смерти





Большинство продуктов ультра-обработки продаются уже "готовыми к употреблению". Они содержат различные консерванты и подсластители. Такие продукты составляют 50% на британском рынке. По словам французских специалистов, готовая еда повышает риск развития инсульта на 12%, а их коллеги из Испании утверждают, что вероятность смерти возрастает на 62%.Ученые отметили: продукты с высокой степенью обработки вызывают чувство голода, что ведет к ожирению. Избыточный вес негативно отражается на работе органов сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Университета Дикин (Австралия) подтвердили связь между ухудшением здоровья и готовыми продуктами. Они надеются побудить власти пересмотреть законы, касающиеся пищевой продукции. Для того, чтобы минимизировать имеющиеся риски нужно воздерживаться от употребления ультра-обработанной пищи.