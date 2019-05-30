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Ученые: Продукты с высокой степенью переработки могут повышать риск преждевременной смерти

Ученые выяснили, что частое употребление продуктов с высокой степенью переработки повышает риск преждевременной смерти. Увлечение чипсами, хлопьями, готовыми блюдами, газированными напитками может привести к инсульту, говорится в издании BMJ.

Ученые: Продукты с высокой степенью переработки могут повышать риск преждевременной смерти

Большинство продуктов ультра-обработки продаются уже "готовыми к употреблению". Они содержат различные консерванты и подсластители. Такие продукты составляют 50% на британском рынке. По словам французских специалистов, готовая еда повышает риск развития инсульта на 12%, а их коллеги из Испании утверждают, что вероятность смерти возрастает на 62%.

Ученые отметили: продукты с высокой степенью обработки вызывают чувство голода, что ведет к ожирению. Избыточный вес негативно отражается на работе органов сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Университета Дикин (Австралия) подтвердили связь между ухудшением здоровья и готовыми продуктами. Они надеются побудить власти пересмотреть законы, касающиеся пищевой продукции. Для того, чтобы минимизировать имеющиеся риски нужно воздерживаться от употребления ультра-обработанной пищи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:17

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