Максим Матвеев призвал наказывать снимающих на камеру зрителей в театре

Максим Матвеев едва не сорвал постановку в театре Табакова. Он обратил внимание на зрителя, который снимал происходящее на сцене на камеру. Артист уже хотел просить охрану разобраться с этим вопросом. Он поделился своими эмоциями с подписчиками в Instagram и многие поддержали его.Актер выложил новый пост, где советовался с подписчиками относительно наказания для нарушителей. Он не сторонник штрафов, а призывает зрителей сделать замечание. «Верю в тех, кто уже вырос... и может как-то даст понять нерадивому соседу, что ведет он себя неуместно», - пишет в комментарии к своей публикации Максим Матвеев.Подписчики поддержали звезду: «Соглашусь, что зритель-сосед в таком случае может помочь актёрам своим тактичным вмешательством-просьбой прекратить съёмку», «Как бы хотелось, чтобы этот пост прочитал невоспитанный зритель».