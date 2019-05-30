Бари Алибасов приревновал свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину к Аркадию Инину
Недавно известный продюсер Бари Алибасов опубликовал пост в своем аккаунте Instagram, на котором изображен сам продюсер, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина и Аркадий Инин. Последний положил свои руки на плечи супруги продюсера, что не очень понравилось Алибасову.
Продюсер Бари Алибасов в комментарии к этой фотографии написал, что не ожидал от Аркадия Инина открытого флирта с его женой в присутствии супруга. Слова Алибасова показались поклонникам серьезными без доли шутки, поэтому они всерьез поверили, что продюсер приревновал свою супругу Федосееву-Шукшину к Инину.
Также масла в огонь подбросило и само фото, поскольку на нем Аркадий Инин положил свои руки на плечи супруги Алибасова, а сам продюсер имеет весьма обеспокоенное лицо. Подписчики говорят, что это, возможно, всего лишь шутка, подобна к случаю с Юлием Гусманом, однако некоторые всерьез восприняли сложившуюся ситуацию.
Продюсер Бари Алибасов в комментарии к этой фотографии написал, что не ожидал от Аркадия Инина открытого флирта с его женой в присутствии супруга. Слова Алибасова показались поклонникам серьезными без доли шутки, поэтому они всерьез поверили, что продюсер приревновал свою супругу Федосееву-Шукшину к Инину.
Также масла в огонь подбросило и само фото, поскольку на нем Аркадий Инин положил свои руки на плечи супруги Алибасова, а сам продюсер имеет весьма обеспокоенное лицо. Подписчики говорят, что это, возможно, всего лишь шутка, подобна к случаю с Юлием Гусманом, однако некоторые всерьез восприняли сложившуюся ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:57