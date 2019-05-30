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Власти РФ планируют выделить на доплаты к пенсии 4 млрд рублей

В Госдуму поступил документ с поправками к закону о бюджете, разработанный правительством. Власти РФ предлагают выделить на софинансирование региональной доплаты к пенсиям свыше 4 млрд рублей.
Власти РФ планируют выделить на доплаты к пенсии 4 млрд рублей

В результате общая сумма, предусмотренная программой «Социальная поддержка граждан», составит около 1,4 трлн рублей. Данные денежные средства пойдут на увеличение доплат к пенсиям, предоставление пособия детям погибших сотрудников МВД и финансирование их летнего отдыха. Часть суммы направят на повышение размера субсидий в поддержку фонда «Центра защиты прав граждан».

Проект правительственных поправок уже поступил на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Полит Эксперт». После принятия представленных изменений в бюджете 2019 года появятся дополнительные 4 млрд рублей для доплат к пенсиям.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:02

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