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Гоген Солнцев хочет подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги

Гоген Солнцев после выступления юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова намерен подать на них в суд за оскорбление супруги Екатерины Терешкович. Об этом шоумен и звезда проекта "Дом-2" рассказал в новом посте на своей странице в Instagram.
Гоген Солнцев хочет подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги

Недавно Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов в шуточной форме обсудили пластическую операцию Екатерины Терешкович, супруги Гогена Солнцева. По словам Харламова, врачи забыли вставить женщине один глаз, на что Батрутдинов ответил, что его жене экс-проектанта вставили просто не туда.
"Только что знакомые прислали видео, я, честно говоря, в полном нокдауне. Возмущён до глубины души! Может быть, современный юмор и не стоит на месте, но переход на личности - я называю не юмором, а оскорблениями! Всему должен быть разумный предел, "юмористы"! Справедливости ради, - стоит обращаться в соответствующие органы!" - написал Солнцев.

Также юмористы упомянули и имя Гогена, отметив, как можно было при рождении так назвать ребенка. По мнению Солнцева, юмор идет вперед, но не стоит при этом переходить на личности. Подобные выражения шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" считает оскорблениями, а потому в будущем может подать на обидчиков заявление в суд.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:39

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