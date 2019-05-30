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Ученые выяснили, как «шпионаж» за телефоном партнера отражается на отношениях

Ученые из Университета Британской Колумбии и Лиссабонского университета провели исследование, намереваясь узнать, как «шпионаж» за телефоном партнера отражается на отношениях в будущем. Специалисты выяснили, что в некоторых случаях такое поведение ведет к разрыву отношений, а другим удается успешно пережить случаи, когда возлюбленный проверяет смартфон своей половинки.
Ученые выяснили, как «шпионаж» за телефоном партнера отражается на отношениях

В исследовании принимали участие 102 человека, которые рассказали о случаях «шпионажа» и последствиях после этого. Участникам следовало сообщить не только о том, когда партнеры проверяли их смартфон, но и о случаях, когда они сами являлись «шпионами». Оказалось, что чуть меньше половины респондентов после случаев с изучением другим человеком их смартфонов прекращали отношения, а большая часть не посчитала это поводом для разногласий.

Как сообщает автор исследования Иван Бесчастных, разрыв отношений происходил из-за потери доверия к своему партнеру или потому, что чувства друг к другу не являлись крепкими. В тех случаях, когда отношения продолжались, партнеры расценивали такой поступок как любопытство, а после даже сами давали доступ к смартфону своей половинке. Что касается мотивов, то участники в большинстве случаев указывали на ревность и желание знать о своем партнере информацию, содержащуюся в гаджете. Некоторые же в шутку заявляли, что таким образом намеревались получить сведения для шантажа и влияния на возлюбленного.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:15

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