Ученые выяснили, как «шпионаж» за телефоном партнера отражается на отношениях





В исследовании принимали участие 102 человека, которые рассказали о случаях «шпионажа» и последствиях после этого. Участникам следовало сообщить не только о том, когда партнеры проверяли их смартфон, но и о случаях, когда они сами являлись «шпионами». Оказалось, что чуть меньше половины респондентов после случаев с изучением другим человеком их смартфонов прекращали отношения, а большая часть не посчитала это поводом для разногласий.Как сообщает автор исследования Иван Бесчастных, разрыв отношений происходил из-за потери доверия к своему партнеру или потому, что чувства друг к другу не являлись крепкими. В тех случаях, когда отношения продолжались, партнеры расценивали такой поступок как любопытство, а после даже сами давали доступ к смартфону своей половинке. Что касается мотивов, то участники в большинстве случаев указывали на ревность и желание знать о своем партнере информацию, содержащуюся в гаджете. Некоторые же в шутку заявляли, что таким образом намеревались получить сведения для шантажа и влияния на возлюбленного.