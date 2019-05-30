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Бренд Ferrari официально представил гибридный суперкар SF90 Stradale

Компания Ferrari официально представила миру новый суперкар, получивший название SF90 Stradale. Гибридную модель оснастили турбодвигателем и тремя электромоторами общей мощностью 986 л. с.
Бренд Ferrari официально представил гибридный суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель вдохновился на создание модели SF90 Stradale успехом первого брендового «гибрида» LaFerrari с силовой установкой, выдающей 949 «лошадей». Новый суперкар может похвастаться бензиновым 4-литровым турбоагрегатом на 769 л. с. и тремя электродвигателями на 217 л. с., работающими при крутящем моменте в 800 Нм. Ferrari SF90 Stradale, благодаря скоростной 8-диапазонной АКПП и системе полного привода, способен разгоняться до 340 км/ч, а первую «сотню» набирать за 2,6 с.

Разработчики усовершенствовали в новом суперкаре аэродинамический обвес. При скорости, превышающей 250 км/ч, генерируется до 390 кг прижимной силы. В автомобиле использованы композитные материалы, позволившие облегчить конструкцию. В результате вес «гибрида» не превышает 1 570 кг.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:46

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