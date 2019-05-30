В Новосибирской области в «лобовом» ДТП погибли два человека





Как сообщили в представительстве регионального ГУ МВД РФ, смертельная авария зафиксирована на 1199-м километре автомагистрали «Иртыш-254» на территории Барабинского района. В одном из седанов, столкнувшихся лоб в лоб, находились жители Алтайского края, а в во втором - Новосибирска. В результате ДТП погибли 49- и 32-летние водители иномарок.Пострадавших женщину и двух мужчин доставили в районную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Место смертельного ДТП исследовали эксперты. Обстоятельства аварии выясняются.