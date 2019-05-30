Уфолог обнаружил на Луне по карте ВМС США «инопланетный город»
Скотт Уоринг, известный уфолог из Таиланда, обнаружил на Луне гигантские строения, показавшиеся ему похожими на загадочный инопланетный город. Исследователю удалось рассмотреть конструкции, изучая карты ВМС США.
Уфолог уверен, пришельцы «выращивают» такие крупные структуры, как летающие тарелки, используя методы продвинутой биоинженерии. Инновационные технологии помогают гуманоидам, не утруждаясь, строить масштабные здания, возводить города за короткий срок. Уоринг считает представителей внеземных цивилизаций слишком ленивыми для ручного труда, но более умственно развитыми, чем люди. Исследователь представил материал, где можно разглядеть объект в виде закругленной структуры, на своем официальном сайте. Уфолог сравнил конструкцию с кишечником. Именно необычная форма строения заставила Уоринга предположить, что инопланетяне умеют «выращивать» города.
Большинство интернет-пользователей согласились с мнением исследователя, что грибовидная структура на Луне является плодом творения пришельцев. Некоторые юзеры считают, загадочный небоскреб может служить гуманоидам в качестве взлетно-посадочной площадки для их звездолетов. Скептики же уверены, на картах ВМС США изображены минералы или ледники.
Уфолог уверен, пришельцы «выращивают» такие крупные структуры, как летающие тарелки, используя методы продвинутой биоинженерии. Инновационные технологии помогают гуманоидам, не утруждаясь, строить масштабные здания, возводить города за короткий срок. Уоринг считает представителей внеземных цивилизаций слишком ленивыми для ручного труда, но более умственно развитыми, чем люди. Исследователь представил материал, где можно разглядеть объект в виде закругленной структуры, на своем официальном сайте. Уфолог сравнил конструкцию с кишечником. Именно необычная форма строения заставила Уоринга предположить, что инопланетяне умеют «выращивать» города.
Большинство интернет-пользователей согласились с мнением исследователя, что грибовидная структура на Луне является плодом творения пришельцев. Некоторые юзеры считают, загадочный небоскреб может служить гуманоидам в качестве взлетно-посадочной площадки для их звездолетов. Скептики же уверены, на картах ВМС США изображены минералы или ледники.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:04