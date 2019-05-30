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Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна голым

Возлюбленная Алексея Купина увидела Иосифа Оганесяна голым. Майя Донцова без стука открыла дверь в уборную, где как раз мылся супруг Александры Черно.
Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна голым

Не секрет, что герои телепроекта «Спаси свою любовь» живут парами в общем доме, где кухня и ванная комната одна на всех. Оказывается, что в уборной участники шоу хранят предметы для уборки, к примеру, губки для мытья посуды.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Майя решила взять в ванной комнате губку, однако, забыв постучаться и, не убедившись, что в уборной никого нет, открыла дверь. Выяснилось, что в тот момент там мылся Оганесян, которого Донцовой и пришлось созерцать во всей красе.

Нужно сказать, что Майю шокировало увиденное. Девушка начала рассказывать и показывать коллективу, в каком именно положении наткнулась на Иосифа, после чего указала на то, что ей очень стыдно.

Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна голым

Нужно сказать, что избранницу Купина решил успокоить Роман Капаклы, который поспешил рассказать о «стрессе», который в свое время пришлось пережить ему.

«Вот это стресс, по-твоему? Стресс это знаешь как? Это когда я в женскую спальню зашел, а там Черно голая была... Вот это стресс!» - отметил избранник Марины Африкантовой.

К слову, телезрители «Дома-2» один за другим принялись заявлять, что Донцова сама виновата в том, что ей пришлось разглядывать голого Оганесяна. По словам фолловеров, Майе нужно было постучать в дверь, прежде чем входить в уборную, особенно, если учесть тот факт, что на кухне находились не все герои шоу «Спаси свою любовь».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:23

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