Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна голым

«Вот это стресс, по-твоему? Стресс это знаешь как? Это когда я в женскую спальню зашел, а там Черно голая была... Вот это стресс!» - отметил избранник Марины Африкантовой.

Не секрет, что герои телепроекта «Спаси свою любовь» живут парами в общем доме, где кухня и ванная комната одна на всех. Оказывается, что в уборной участники шоу хранят предметы для уборки, к примеру, губки для мытья посуды.В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Майя решила взять в ванной комнате губку, однако, забыв постучаться и, не убедившись, что в уборной никого нет, открыла дверь. Выяснилось, что в тот момент там мылся Оганесян, которого Донцовой и пришлось созерцать во всей красе.Нужно сказать, что Майю шокировало увиденное. Девушка начала рассказывать и показывать коллективу, в каком именно положении наткнулась на Иосифа, после чего указала на то, что ей очень стыдно.Нужно сказать, что избранницу Купина решил успокоить Роман Капаклы, который поспешил рассказать о «стрессе», который в свое время пришлось пережить ему.К слову, телезрители «Дома-2» один за другим принялись заявлять, что Донцова сама виновата в том, что ей пришлось разглядывать голого Оганесяна. По словам фолловеров, Майе нужно было постучать в дверь, прежде чем входить в уборную, особенно, если учесть тот факт, что на кухне находились не все герои шоу «Спаси свою любовь».