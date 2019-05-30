Ольга Бузова продолжает игнорировать салоны красоты своей младшей сестры Анны

«Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что - не понимаем, ты опять новая! - а я всего лишь стала ходить с прямым пробором... Вот так маленькая деталь может добавить новую изюминку!» - написала Ольга в профиле.

Нужно сказать, что в социальных сетях уже давно обсуждают ссору Анны и Ольги Бузовых, которая, по всей видимости, до сих пор так и не была разрешена. И тут дело даже не в том, что родственницы продолжают избегать взаимных оскорблений или публичных нападок, а в том, как две родные сестры настроены по отношению друг к другу.По-видимому, Ольга, как и прежде, очень обижена на Анну, чему является подтверждением тот факт, что она буквально игнорирует салоны красоты, которые открыла в столице ее родственница. Не секрет, что Бузова-старшая в последнее время довольно часто экспериментирует со своей внешностью, однако вместо того, чтобы доверить себя любимую младшей сестре она отправляется к «своей Алене».Стоит отметить, что фолловеры в очередной раз поспешили поинтересоваться у Бузовой-старшей, почему она никак не может помириться со своей родственницей, ведь еще недавно она во всеуслышание заявляла, что только Анна является ее самым близким и дорогим человеком. К слову, и в этот раз Ольга не стала отвечать на подобные вопросы.