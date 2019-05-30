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Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом

9-летняя наследница телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом. По словам телезнаменитости, она намерена дать своим детям возможность заниматься тем, чем они сами хотят.
Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом

На днях Бородина решила обсудить с подписчиками в личном микроблоге своих дочерей, а если быть точнее, то, кем они мечтают стать в будущем. Как утверждает Ксения, она хочет сделать все для того, чтобы у ее наследниц были все возможности, которые помогут им отыскать свой путь в жизни.

По словам ведущей «Дома-2», 3-летняя Теона пока еще не задумывается на этот счет, ведь она еще очень маленькая и у нее еще все впереди. Старшая дочь Ксении, по всей видимости, уже определилась со своими предпочтениями. Маруся, как оказалось, мечтает стать дипломатом. Впрочем, звездная мама понимает, что политика в будущем может стать для ее наследницы не главным занятием в жизни.
Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом

Как считает Бородина, в раннем возрасте очень трудно решить, кем ты хочешь стать в будущем. Впрочем, Ксения поспешила привести в пример школьницу из Ставрополя, которая не так давно заняла первое место на олимпиаде по философии. Телеведущая «Дома-2» уверена, что эта девочка уж точно определилась со свой судьбой.

«Я свою задачу вижу именно в том, чтобы дать детям возможность заняться ровно тем, чем они захотят», - подчеркнула Ксюша.

К слову, многие подписчики Бородиной отреагировали на ее свежий блог. Один за другим они принялись рассказывать, кем их дети мечтали стать в детстве и кем они сейчас являются.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56

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