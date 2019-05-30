Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает стать дипломатом

«Я свою задачу вижу именно в том, чтобы дать детям возможность заняться ровно тем, чем они захотят», - подчеркнула Ксюша.

На днях Бородина решила обсудить с подписчиками в личном микроблоге своих дочерей, а если быть точнее, то, кем они мечтают стать в будущем. Как утверждает Ксения, она хочет сделать все для того, чтобы у ее наследниц были все возможности, которые помогут им отыскать свой путь в жизни.По словам ведущей «Дома-2», 3-летняя Теона пока еще не задумывается на этот счет, ведь она еще очень маленькая и у нее еще все впереди. Старшая дочь Ксении, по всей видимости, уже определилась со своими предпочтениями. Маруся, как оказалось, мечтает стать дипломатом. Впрочем, звездная мама понимает, что политика в будущем может стать для ее наследницы не главным занятием в жизни.Как считает Бородина, в раннем возрасте очень трудно решить, кем ты хочешь стать в будущем. Впрочем, Ксения поспешила привести в пример школьницу из Ставрополя, которая не так давно заняла первое место на олимпиаде по философии. Телеведущая «Дома-2» уверена, что эта девочка уж точно определилась со свой судьбой.К слову, многие подписчики Бородиной отреагировали на ее свежий блог. Один за другим они принялись рассказывать, кем их дети мечтали стать в детстве и кем они сейчас являются.