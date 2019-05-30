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Маше Кохно звонят незнакомцы, обиженные за Лену Хромину

Конфликт между бывшими приятельницами, а по совместительству и коллегами по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2», продолжается. По словам экс-участницы телестройки Марии Кохно, сейчас ей сотнями звонят неизвестные люди, которые, как оказалось, негодуют за Елену Хромину.
Маше Кохно звонят незнакомцы, обиженные за Лену Хромину

На днях Мария пожаловалась подписчикам на то, что Елена рассекретила в социальных сетях не только номер ее мобильного, но и даже адрес школы, в которую ходит ее младший брат. Кохно утверждает, что ежедневно ей приходится принимать очень большое количество звонков от обиженных фанатов Хроминой.

«Сейчас мне звонят сотни незнакомых людей. Она еще и засветила во всех социальных сетях номер телефона брата, адрес его школы... Я не понимаю, зачем ей это, она просто нездоровая», - рассказала звезда «Дома-2».

Также Мария указывает на то, что именно Елена первой начала конфликт, когда пригрозила ее убить. На сегодняшний день блондинка думает о том, чтобы сменить номер, однако ее по-прежнему что-то останавливает.

Маше Кохно звонят незнакомцы, обиженные за Лену Хромину

Нужно сказать, что Елизавета Триандафилиди вовремя решила выйти из конфликта. Напомним, что до недавнего времени молодая мама вовсю заступалась за Марию, однако когда Хромина пригрозила судом, Лиза тут же поспешила публично извиниться перед бывшей коллегой и ее родственниками.

В свою очередь, Елена отмечает, что написала заявление в правоохранительные органы только на Марию и именно с ней намерена решать возникнувшее недопонимание. Сама же Кохно заявляет, что впервые испытывает такой страх из-за того, что происходит.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40

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