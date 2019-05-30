Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что временами пьет в одиночестве

«... Анализируешь свое поведение, окружающих, делаешь выводы...» - подчеркнула Ирина.

На днях Пинчук в очередной раз решила весьма открыто пообщаться со своими поклонниками в Instagram. Брюнетке задали большое количество вопросов, большинство из которых касались ее отношений с Валерием Блюменкранцем, а также участия в телепроекте «Дом-2».В итоге Ирина призналась, что до сих пор не встретила того «единственного», однако в таком положении она чувствует себя вполне естественно. А одной из подписчиц Пинчук и вовсе поспешила дать совет – «одиночество просто необходимо».По словам экс-участницы «Дома-2», временами лучше выпить в одиночестве, ведь только тогда в голову приходит очень много хороших мыслей.Также Пинчук указала на то, что только такое положение ей очень помогает, поэтому советует фолловерам время от времени все-таки побыть в одиночестве.Нужно сказать, что подобные советы Ирины читатели восприняли неоднозначно. Некоторые предполагают, что сейчас в жизни брюнетки не все так гладко и именно поэтому она дает такие рекомендации, а кое-кто и вовсе заметил, что после ухода с реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге Пинчук начало появляться все больше и больше грустных постов.К слову, сейчас Ирине советуют подумать о возвращении на телестройку.