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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что временами пьет в одиночестве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук призналась поклонникам, что время от времени любит побыть наедине с собой. По словам длинноволосой красавицы, иногда, чтобы выпить алкоголь, не нужно искать для этого компанию.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что временами пьет в одиночестве

На днях Пинчук в очередной раз решила весьма открыто пообщаться со своими поклонниками в Instagram. Брюнетке задали большое количество вопросов, большинство из которых касались ее отношений с Валерием Блюменкранцем, а также участия в телепроекте «Дом-2».

В итоге Ирина призналась, что до сих пор не встретила того «единственного», однако в таком положении она чувствует себя вполне естественно. А одной из подписчиц Пинчук и вовсе поспешила дать совет – «одиночество просто необходимо».

По словам экс-участницы «Дома-2», временами лучше выпить в одиночестве, ведь только тогда в голову приходит очень много хороших мыслей.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что временами пьет в одиночестве

«... Анализируешь свое поведение, окружающих, делаешь выводы...» - подчеркнула Ирина.

Также Пинчук указала на то, что только такое положение ей очень помогает, поэтому советует фолловерам время от времени все-таки побыть в одиночестве.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что временами пьет в одиночестве

Нужно сказать, что подобные советы Ирины читатели восприняли неоднозначно. Некоторые предполагают, что сейчас в жизни брюнетки не все так гладко и именно поэтому она дает такие рекомендации, а кое-кто и вовсе заметил, что после ухода с реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге Пинчук начало появляться все больше и больше грустных постов.

К слову, сейчас Ирине советуют подумать о возвращении на телестройку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:05

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