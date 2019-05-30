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Эксперты рассказали, при каких поломках целесообразно сменить авто

Эксперты рассказали о трех главных поломках автомобиля, при которых целесообразно сменить транспортное средство. По словам специалистов, приобретение новой машины обойдется автолюбителю дешевле, чем серьезный ремонт.

Эксперты рассказали, при каких поломках целесообразно сменить авто

Во-первых, речь идет о неполадках в работе двигателя. Об этом могут свидетельствовать расход моторного масла и топлива в объемах, выше обычных, нагар на свечах зажигания, дым из выхлопной трубы синего цвета, плавающие обороты на холостом ходу, а также снижение мощности силового агрегата. Для некоторых машин устранение сбоев в работе двигателя может стоить автовладельцу более миллиона рублей.

Во-вторых, внушительные затраты водителю предстоит понести в случае поломки коробки передач. Поводом задуматься о покупке нового авто служат низкое давление, перегревание, толчки при переключении передач, прекращение работы на определенной передаче и подтеки машинного масла.
Эксперты рассказали, при каких поломках целесообразно сменить авто

В-третьих, автолюбитель должен быть готов к серьезным расходам при возникновении проблем с кузовом. Эксперты предупреждают, что самая опасная ржавчина концентрируется на участках с недостаточной вентиляцией. При попадании в эти места влаги окислительные реакции начинают происходить с еще большей интенсивностью.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:48

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