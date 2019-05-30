Эксперты рассказали, при каких поломках целесообразно сменить авто





Во-первых, речь идет о неполадках в работе двигателя. Об этом могут свидетельствовать расход моторного масла и топлива в объемах, выше обычных, нагар на свечах зажигания, дым из выхлопной трубы синего цвета, плавающие обороты на холостом ходу, а также снижение мощности силового агрегата. Для некоторых машин устранение сбоев в работе двигателя может стоить автовладельцу более миллиона рублей.Во-вторых, внушительные затраты водителю предстоит понести в случае поломки коробки передач. Поводом задуматься о покупке нового авто служат низкое давление, перегревание, толчки при переключении передач, прекращение работы на определенной передаче и подтеки машинного масла.В-третьих, автолюбитель должен быть готов к серьезным расходам при возникновении проблем с кузовом. Эксперты предупреждают, что самая опасная ржавчина концентрируется на участках с недостаточной вентиляцией. При попадании в эти места влаги окислительные реакции начинают происходить с еще большей интенсивностью.