Елена Корикова отправилась отдыхать в Черногорию

Елена Корикова решила не дожидаться календарного начала сезона отпусков и уже в мае улетела отдыхать. Вместо популярных среди российских туристов курортов Бали, Мальдив и Таиланда, звезда сериала «Бедная Настя» выбрала Черногорию – страну, расположенную в западной части Балканского полуострова.На своей странице в соцсети Елена Корикова опубликовала несколько фотографий с отдыха, а также видео, сделанное в самом начале своего прибытия в Черногорию. На одном из снимков кинозвезда позирует на фоне кованых ворот местной достопримечательности. На ней надеты рваные джинсы голубого цвета и светлая блузка в полоску. Свой образ знаменитость дополнила бежевой шляпой и черными кроссовками.Фотографии Елены Кориковой оценил певец и композитор Игорь Николаев. Однако снимки артистки пришлись по душе не только ему. Фолловеры в комментариях написали в адрес любимицы множество комплиментов и пожелали ей хорошего отдыха.