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Елена Корикова отправилась отдыхать в Черногорию

Известная актриса Елена Корикова недавно отправилась на отдых в Черногорию. Знаменитость поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram снимками и видеозаписями, сделанными в европейской стране, а одну из фотографий, на которой артистка запечатлена в джинсах, первым оценил маэстро Игорь Николаев.

Елена Корикова отправилась отдыхать в Черногорию

Елена Корикова решила не дожидаться календарного начала сезона отпусков и уже в мае улетела отдыхать. Вместо популярных среди российских туристов курортов Бали, Мальдив и Таиланда, звезда сериала «Бедная Настя» выбрала Черногорию – страну, расположенную в западной части Балканского полуострова.

На своей странице в соцсети Елена Корикова опубликовала несколько фотографий с отдыха, а также видео, сделанное в самом начале своего прибытия в Черногорию. На одном из снимков кинозвезда позирует на фоне кованых ворот местной достопримечательности. На ней надеты рваные джинсы голубого цвета и светлая блузка в полоску. Свой образ знаменитость дополнила бежевой шляпой и черными кроссовками.

Фотографии Елены Кориковой оценил певец и композитор Игорь Николаев. Однако снимки артистки пришлись по душе не только ему. Фолловеры в комментариях написали в адрес любимицы множество комплиментов и пожелали ей хорошего отдыха.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:10

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