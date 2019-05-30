АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Симптомы сотрясения мозга предлагается устранять с помощью магнитной терапии
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото певицы в молодежном образе

Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию знаменитой певицы. Снимок 71-летней «живой легенды», запечатленной в стильном молодежном образе, привел в восторг ее многочисленных поклонников.

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото певицы в молодежном образе

Недавно София Ротару с семьей улетела в Великобританию. Сын знаменитости Руслан Евдокименко решил поделиться с фолловерами свежим фото своей звездной матери, сделанным во время ее прогулки по лондонским улицам. На снимке, который он опубликовал в соцсети, артистка запечатлена стоящей возле телефонной будки.

Поклонники удивились, когда увидели, что блистательная дива, появляющаяся обычно на публике в роскошных нарядах, позирует в одежде совершенно другого стиля. На Софии Ротару надеты укороченные джинсы голубого цвета, кофта в черно-белую полоску и синий пиджак. Прославленная певица дополнила свой образ белоснежными кроссовками и солнцезащитными очками. Руслан Евдокименко гордо подписал фотографию словами о том, что его мама, безусловно, является «самой стильной и модной женщиной».

Почитатели пришли в восторг от фото Софии Ротару. В комментариях они написали в ее адрес множество комплиментов, назвав свою любимицу «солнышком», «королевой» и «красавицей».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти РФ планируют выделить на доплаты
Симптомы сотрясения мозга предлагается
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото
Бренд Ferrari официально представил
Гоген Солнцев хочет подать в суд на
Ученые определили идеальные
Майя Донцова увидела Иосифа Оганесяна
Ученые выяснили, как «шпионаж» за
Ольга Бузова продолжает игнорировать
Уфолог обнаружил на Луне по карте ВМС
Старшая дочь Ксении Бородиной мечтает
Эксперты рассказали, при каких поломках
В Новосибирской области в «лобовом» ДТП
Маше Кохно звонят незнакомцы, обиженные
Полное солнечное затмение произойдет 2
«Яббаров мне отомстил»: Рита Ларченко
Samsung разрабатывает новое поколение
Егор Крид исполнил три свои интимные
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук
Ученые из США: Высокий уровень
Сын Анастасии Шубской и Александра
Компания Microsoft представила свое
Ухажер Цымбалюк-Романовской предлагал
Представлен сенсорный руль-навигатор от
Лера Кудрявцева показала фанатам
Компания SteelSeries представила
Клеймо Шурика в жизни актера Александра
Астроном NASA: Вселенная может являться
Анфиса Чехова практикует йогу для
Специалисты считают, что интернет
Просмотреть все новости