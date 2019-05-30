Сын 71-летней Софии Ротару показал фото певицы в молодежном образе
Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию знаменитой певицы. Снимок 71-летней «живой легенды», запечатленной в стильном молодежном образе, привел в восторг ее многочисленных поклонников.
Недавно София Ротару с семьей улетела в Великобританию. Сын знаменитости Руслан Евдокименко решил поделиться с фолловерами свежим фото своей звездной матери, сделанным во время ее прогулки по лондонским улицам. На снимке, который он опубликовал в соцсети, артистка запечатлена стоящей возле телефонной будки.
Поклонники удивились, когда увидели, что блистательная дива, появляющаяся обычно на публике в роскошных нарядах, позирует в одежде совершенно другого стиля. На Софии Ротару надеты укороченные джинсы голубого цвета, кофта в черно-белую полоску и синий пиджак. Прославленная певица дополнила свой образ белоснежными кроссовками и солнцезащитными очками. Руслан Евдокименко гордо подписал фотографию словами о том, что его мама, безусловно, является «самой стильной и модной женщиной».
Почитатели пришли в восторг от фото Софии Ротару. В комментариях они написали в ее адрес множество комплиментов, назвав свою любимицу «солнышком», «королевой» и «красавицей».
Недавно София Ротару с семьей улетела в Великобританию. Сын знаменитости Руслан Евдокименко решил поделиться с фолловерами свежим фото своей звездной матери, сделанным во время ее прогулки по лондонским улицам. На снимке, который он опубликовал в соцсети, артистка запечатлена стоящей возле телефонной будки.
Поклонники удивились, когда увидели, что блистательная дива, появляющаяся обычно на публике в роскошных нарядах, позирует в одежде совершенно другого стиля. На Софии Ротару надеты укороченные джинсы голубого цвета, кофта в черно-белую полоску и синий пиджак. Прославленная певица дополнила свой образ белоснежными кроссовками и солнцезащитными очками. Руслан Евдокименко гордо подписал фотографию словами о том, что его мама, безусловно, является «самой стильной и модной женщиной».
Почитатели пришли в восторг от фото Софии Ротару. В комментариях они написали в ее адрес множество комплиментов, назвав свою любимицу «солнышком», «королевой» и «красавицей».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:54