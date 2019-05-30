Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Представители NASA сообщили, что 2 июля жители некоторых регионов Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение. Перед этим аналогичное астрономическое явление произошло два года назад.
Эксперты из NASA проинформировали, что до нового полного солнечного затмения осталось чуть больше месяца. Оно произойдет 2 июля, а его длительность составит четыре минуты 33 секунды, что в два раза превышает показатель 2017 года. Особенностью полного солнечного затмения является то, что за ним можно наблюдать только с некоторых территорий. В текущем году такими местностями окажутся Чили, Аргентина и южный участок Тихого океана.
По оценкам ученых, первые признаки астрономического явления увидят люди, проживающие на побережье Новой Зеландии, а вышеназванные латиноамериканские государства будут находиться непосредственно в зоне лунной тени. Затмение начнется в 16:55 по Гринвичу (19:55 мск), потом станет заметным для жителей острова Эно на юге Тихого океана. Далее уникальное явление смогут увидеть в Чили в 16:39 (23:39 мск) и в завершение переместится в направление Атлантики.
В Чили затмение продлится одну минуту 53 секунды, а в Аргентине – приблизительно 36 секунд. Сообщается, что около 250 тысяч человек соберутся в долине Эльки, чтобы увидеть, как Луна полностью закроет Солнце. Эквадорцы, бразильцы, уругвайцы и парагвайцы также смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, однако такая возможность им представится только в отдельных регионах их стран.
По расчетам специалистов, в следующий раз уникальное событие произойдет 14 декабря 2020 года.
Эксперты из NASA проинформировали, что до нового полного солнечного затмения осталось чуть больше месяца. Оно произойдет 2 июля, а его длительность составит четыре минуты 33 секунды, что в два раза превышает показатель 2017 года. Особенностью полного солнечного затмения является то, что за ним можно наблюдать только с некоторых территорий. В текущем году такими местностями окажутся Чили, Аргентина и южный участок Тихого океана.
По оценкам ученых, первые признаки астрономического явления увидят люди, проживающие на побережье Новой Зеландии, а вышеназванные латиноамериканские государства будут находиться непосредственно в зоне лунной тени. Затмение начнется в 16:55 по Гринвичу (19:55 мск), потом станет заметным для жителей острова Эно на юге Тихого океана. Далее уникальное явление смогут увидеть в Чили в 16:39 (23:39 мск) и в завершение переместится в направление Атлантики.
В Чили затмение продлится одну минуту 53 секунды, а в Аргентине – приблизительно 36 секунд. Сообщается, что около 250 тысяч человек соберутся в долине Эльки, чтобы увидеть, как Луна полностью закроет Солнце. Эквадорцы, бразильцы, уругвайцы и парагвайцы также смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, однако такая возможность им представится только в отдельных регионах их стран.
По расчетам специалистов, в следующий раз уникальное событие произойдет 14 декабря 2020 года.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:34