Полное солнечное затмение произойдет 2 июля





Эксперты из NASA проинформировали, что до нового полного солнечного затмения осталось чуть больше месяца. Оно произойдет 2 июля, а его длительность составит четыре минуты 33 секунды, что в два раза превышает показатель 2017 года. Особенностью полного солнечного затмения является то, что за ним можно наблюдать только с некоторых территорий. В текущем году такими местностями окажутся Чили, Аргентина и южный участок Тихого океана.По оценкам ученых, первые признаки астрономического явления увидят люди, проживающие на побережье Новой Зеландии, а вышеназванные латиноамериканские государства будут находиться непосредственно в зоне лунной тени. Затмение начнется в 16:55 по Гринвичу (19:55 мск), потом станет заметным для жителей острова Эно на юге Тихого океана. Далее уникальное явление смогут увидеть в Чили в 16:39 (23:39 мск) и в завершение переместится в направление Атлантики.В Чили затмение продлится одну минуту 53 секунды, а в Аргентине – приблизительно 36 секунд. Сообщается, что около 250 тысяч человек соберутся в долине Эльки, чтобы увидеть, как Луна полностью закроет Солнце. Эквадорцы, бразильцы, уругвайцы и парагвайцы также смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, однако такая возможность им представится только в отдельных регионах их стран.По расчетам специалистов, в следующий раз уникальное событие произойдет 14 декабря 2020 года.