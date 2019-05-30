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Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Представители NASA сообщили, что 2 июля жители некоторых регионов Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение. Перед этим аналогичное астрономическое явление произошло два года назад.

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Эксперты из NASA проинформировали, что до нового полного солнечного затмения осталось чуть больше месяца. Оно произойдет 2 июля, а его длительность составит четыре минуты 33 секунды, что в два раза превышает показатель 2017 года. Особенностью полного солнечного затмения является то, что за ним можно наблюдать только с некоторых территорий. В текущем году такими местностями окажутся Чили, Аргентина и южный участок Тихого океана.

По оценкам ученых, первые признаки астрономического явления увидят люди, проживающие на побережье Новой Зеландии, а вышеназванные латиноамериканские государства будут находиться непосредственно в зоне лунной тени. Затмение начнется в 16:55 по Гринвичу (19:55 мск), потом станет заметным для жителей острова Эно на юге Тихого океана. Далее уникальное явление смогут увидеть в Чили в 16:39 (23:39 мск) и в завершение переместится в направление Атлантики.
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

В Чили затмение продлится одну минуту 53 секунды, а в Аргентине – приблизительно 36 секунд. Сообщается, что около 250 тысяч человек соберутся в долине Эльки, чтобы увидеть, как Луна полностью закроет Солнце. Эквадорцы, бразильцы, уругвайцы и парагвайцы также смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, однако такая возможность им представится только в отдельных регионах их стран.
По расчетам специалистов, в следующий раз уникальное событие произойдет 14 декабря 2020 года.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:34

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