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Samsung разрабатывает новое поколение смарт-часов Galaxy Watch

Недавно в Сети появилась информация о том, что компания Samsung разрабатывает новое поколение смарт-часов Galaxy Watch. По данным источников, новинка получит название Galaxy Watch 2.

Samsung разрабатывает новое поколение смарт-часов Galaxy Watch

В начале этого года компания Samsung порадовала пользователей очередной своей новинкой – умными часами Galaxy Watch Active. Однако гаджет не стал принципиальной заменой Galaxy Watch, хотя в характеристиках обеих моделей и присутствует достаточно большое различие.

По прошествии всего лишь нескольких месяцев с момента выхода Galaxy Watch Active, сетевые источники сообщили, что производитель из Южной Кореи работает над новым поколением компьютеризированных часов с расширенной функциональностью и в обозримом будущем, возможно, представит их на рынке.

Согласно неподтвержденным данным, линейка новых смарт-часов будет состоять из четырех моделей – SM-R820, SM-R830, SM-R825 и SM-R835. Первая и вторая модели не будут укомплектованы интегрированным модемом сотовой связи, а третья и четвертая – получат поддержку стандарта LTE. Источники предполагают, что Samsung представит на рынке также устройства SM-R827 и SM-R837, способные функционировать в формате 5G.

О характеристиках Galaxy Watch 2 сообщается, что объем внутренней памяти гаджета останется прежним и составит 4 Гбайта, а цвет корпуса будет золотым, серебристым или черным.
Samsung разрабатывает новое поколение смарт-часов Galaxy Watch

В настоящее время сведений о дате выхода смарт-часов нового поколения от Samsung нет. Не исключено, что производитель продемонстрирует их одновременно с другой новинкой – смартфоном Galaxy Note 10.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:17

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