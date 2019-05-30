Samsung разрабатывает новое поколение смарт-часов Galaxy Watch





В начале этого года компания Samsung порадовала пользователей очередной своей новинкой – умными часами Galaxy Watch Active. Однако гаджет не стал принципиальной заменой Galaxy Watch, хотя в характеристиках обеих моделей и присутствует достаточно большое различие.По прошествии всего лишь нескольких месяцев с момента выхода Galaxy Watch Active, сетевые источники сообщили, что производитель из Южной Кореи работает над новым поколением компьютеризированных часов с расширенной функциональностью и в обозримом будущем, возможно, представит их на рынке.Согласно неподтвержденным данным, линейка новых смарт-часов будет состоять из четырех моделей – SM-R820, SM-R830, SM-R825 и SM-R835. Первая и вторая модели не будут укомплектованы интегрированным модемом сотовой связи, а третья и четвертая – получат поддержку стандарта LTE. Источники предполагают, что Samsung представит на рынке также устройства SM-R827 и SM-R837, способные функционировать в формате 5G.О характеристиках Galaxy Watch 2 сообщается, что объем внутренней памяти гаджета останется прежним и составит 4 Гбайта, а цвет корпуса будет золотым, серебристым или черным.В настоящее время сведений о дате выхода смарт-часов нового поколения от Samsung нет. Не исключено, что производитель продемонстрирует их одновременно с другой новинкой – смартфоном Galaxy Note 10.