«Яббаров мне отомстил»: Рита Ларченко объяснилась за эскорт





Девушка утверждает об умышленном действии. Бывший друг Илья Яббаров захотел испортить репутацию возлюбленной. Он подозревал ее в негативном отношении Риты к своему сыну Богдану. В Интернете появилась запись голоса, в которой девушка говорила с Яной Шевцовой.Подруга предлагала Рите познакомиться с богатым мужчиной, который способен платить деньги за время, проведенное с девушкой. Илья Яббаров сказал, что знал о поведении эскортного характера, наблюдающегося у Риты. Он долго не верил в это, но факты говорили сами за себя.Рита ничего не отвечала в ответ, но решилась на переписку в Instagram, чтобы ответить обидчикам. Разговор был смонтирован и подстроен, Шевцова помогла Ларченко. Последняя была довольна действием, решила продвинуть аудиозапись в социальных сетях, чтобы обезопасить и приукрасить себя.В интернете информация распространилась и j недостойном поведении Риты узнали из–за вмешательства Ильи Яббарова. Разговор был назван девушкой подставными репликами, а месть неудавшейся. Илье было сказано, что он не является святым и не должен прятать правду. Отцовские инстинкты должны преобладать, а не чувство обиды двигать парнем. Поездки к сыну были названы ложными, чтобы прикрыть настоящую цель.Рита выговаривала парню о том, что, отослав разговор родителем, парень пал очень низко. Девушка обвиняла во всем Илью и оскорбляла бывшего друга.Ларченко пыталась оправдать себя, говоря, что никогда не занималась эскортными услугами. За разговор с Шевцовой она благодарила подругу. Считала, что та помогла вырваться в первые ряды в соцсети.