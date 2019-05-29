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Во Владимире полугодовалая девочка умерла в квартире с кошками

Во Владимире полугодовалая девочка умерла в квартире, где супружеская пара содержала около 10 кошек. Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказали в Следственном комитете по региону.
Во Владимире полугодовалая девочка умерла в квартире с кошками

Согласно представленной информации, инцидент произошел 27 мая, когда в полицию поступил звонок от медиков, прибывших на вызов к супружеской паре. По словам родителей, их дочь без видимых причин перестала подавать признаки жизни, находясь в кроватке. Врачи принялись оказывать первую помощь ребенку, но попытки оказались безуспешными, после чего об этом сообщили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место инцидента полицейские и сотрудники Следкома обнаружили, что семья проживает в условиях антисанитарии, а в комнатах обитают около 10 кошек. Родители, отвечая на вопросы, сообщили, что за 20 минут до обращения в скорую, ребенок поел, а мать уложила его в кровать. Следователи выясняют обстоятельства гибели полугодовалого малыша, экспертиза покажет, что послужило причиной его смерти на самом деле.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:05

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