Во Владимире полугодовалая девочка умерла в квартире с кошками





Согласно представленной информации, инцидент произошел 27 мая, когда в полицию поступил звонок от медиков, прибывших на вызов к супружеской паре. По словам родителей, их дочь без видимых причин перестала подавать признаки жизни, находясь в кроватке. Врачи принялись оказывать первую помощь ребенку, но попытки оказались безуспешными, после чего об этом сообщили в правоохранительные органы.Прибывшие на место инцидента полицейские и сотрудники Следкома обнаружили, что семья проживает в условиях антисанитарии, а в комнатах обитают около 10 кошек. Родители, отвечая на вопросы, сообщили, что за 20 минут до обращения в скорую, ребенок поел, а мать уложила его в кровать. Следователи выясняют обстоятельства гибели полугодовалого малыша, экспертиза покажет, что послужило причиной его смерти на самом деле.