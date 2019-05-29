Памятник стоящего на коленях Николая Караченцова создает скульптор Илья Вьюев

Автор решил обратиться к персонажу Караченцова из постановки «Юнона и Авось». Фундамент памятника, который будет напоминать финал рок-оперы, скульптор отделает переливающимся, как вода, сине-зеленым бронзонитом. Монумент возведут на могиле актера, находящейся на территории Троекуровского кладбища. Караченцова изобразят на коленях, а над ним – развевающийся парус, как символ его вечного полета, стойкости и смелости. Поргина хочет, чтобы людям казалось, что актер прорывается сквозь время, напоминая всем о главном в жизни – любви. Кинозвезда перед своей смертью, успокаивая Людмилу Андреевну, заявил, он многое успел, и не важно, сколько человек прожил, важно – как.Караченцов всегда работал на пределе – спал по четыре часа в сутки, записывал песни, слушал стихи, встречался с композиторами, перечитывал сценарии. Многие пьесы знаменитость отклонил, поскольку в них рассказывалось о насилии. Актер отмечал, я «хочу говорить о душе и надежде». Памятник, считает Поргина, должен служить людям напоминанием о таланте звезды, его вкладе в отечественную культуру и театр.