Эксперты составили список авто, которые меньше других нуждаются в ремонте





Данные автомобили в 107 случаях нуждались в ремонте из 170 тысяч реализованных. Второе место досталось Renault Clio, каждый из 1250 машин требовал ремонта. В тройку лидеров попал и Nissan Note с показателем 1 к 1055.Автомобиль испанского производителя SEAT Leon занял четвертое место, каждая из 864 машин проходила техническое обслуживание. Следующие места заняли Hyundai i10, Renault Megane, Citroеn C4 и Vauxhall Zafira соответственно.