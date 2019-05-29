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Эксперты составили список авто, которые меньше других нуждаются в ремонте

Британские эксперты составили список автомобилей, которые меньше других нуждаются в ремонте, тем самым являясь самыми выгодными и надежными. Перечень возглавила модель Audi A1.
Эксперты составили список авто, которые меньше других нуждаются в ремонте

Данные автомобили в 107 случаях нуждались в ремонте из 170 тысяч реализованных. Второе место досталось Renault Clio, каждый из 1250 машин требовал ремонта. В тройку лидеров попал и Nissan Note с показателем 1 к 1055.

Автомобиль испанского производителя SEAT Leon занял четвертое место, каждая из 864 машин проходила техническое обслуживание. Следующие места заняли Hyundai i10, Renault Megane, Citroеn C4 и Vauxhall Zafira соответственно.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:44

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